Ankara'da kuvvetli sağanak su baskınlarına neden oldu
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Ankara'da kuvvetli sağanak su baskınlarına neden oldu

Ankara'da kuvvetli sağanak su baskınlarına neden oldu
Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Haberler | Güncel

ANKARA'nın Pursaklar ilçesinde, akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

ANKARA'nın Pursaklar ilçesinde, akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

Başkent'te akşam saatlerinde kuzey ilçelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili oldu. Pursaklar ilçesindeki yağış bir süreliğine hayatı felç etti. Yağış sonrası cadde ve sokaklar göle dönerken, binaların kömürlüklerini ve iş yerlerini sel suları bastı. Vatandaşlar sel sularını kovalarla tahliye etmeye çalıştı.

YARIN DA SAĞANAK BEKLENİYOR

Ankara Valiliği'nin sağanaklara ilişkin yaptığı açıklamaya göre; 1 Eylül Çarşamba günü de şehrin kuzey kesimlerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanaklar bekleniyor.


Ankara'da kuvvetli sağanak su baskınlarına neden oldu
Ankara'da kuvvetli sağanak su baskınlarına neden oldu
Ankara'da kuvvetli sağanak su baskınlarına neden oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver

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