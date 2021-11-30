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Ankara'da kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu

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Ankara'da kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu

ANKARA'da öğle saatlerinde itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu, çok sayıda ağaç devrildi.

ANKARA (DHA) - ANKARA'da öğle saatlerinde itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu, çok sayıda ağaç devrildi.

Ankara'da dün gece saatlerinde başlayan ve öğle saatlerinde etkisini artıran kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Rüzgar nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu, trafik lambaları da zarar gördü. Çok sayıda ağacın devrildiği kentte, zaman zaman sağanak da etkili oldu.

Ankara'da kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu

Ankara'da kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu

Ankara'da kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu

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