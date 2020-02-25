Ankara'da "Kuveyt'in 59. Milli Günü ve 29. Kurtuluş Yıl Dönümü" kutlandı
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Ankara'da "Kuveyt'in 59. Milli Günü ve 29. Kurtuluş Yıl Dönümü" kutlandı

Başkentte, "Kuveyt Devleti'nin 59'uncu Milli Günü ve 29'uncu Kurtuluş Yıl Dönümü" dolayısıyla bir resepsiyon verildi.

25.02.2020 20:22 | Son Güncelleme: 25.02.2020 20:22
Ankara'da

Başkentte, " Devleti'nin 59'uncu Milli Günü ve 29'uncu Kurtuluş Yıl Dönümü" dolayısıyla bir verildi.

Kuveyt'in Büyükelçisi Ghassan Al-Zawawi'nin ev sahipliğindeki resepsiyona, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, başkentteki yerli ve yabancı misyon şefleri, bürokrasi temsilcileri, akademisyenler, siyasi parti liderleri ile basın mensupları ve davetliler katıldı.

Büyükelçi Al-Zawawi, Bakan Gül ve konuklarla sohbet etti.

İki ülke milli marşların okunması ve pasta kesimi ile başlayan resepsiyonda, Kuveyt'in dünü ve bugününü anlatan "Küçük Ülke, Büyük Kalp" isimli bir da gösterildi.

Daha sonra davetliler, Kuveyt mutfağının lezzetlerini tatma fırsatı buldu.

Kaynak: AA

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