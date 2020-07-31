Ankara'da kurban kesim noktalarına giden yollarda trafik yoğunluğu oluştu Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram süresince il genelinde gerçekleştireceği denetimlerde olası trafik kazalarının ve olumsuz durumların önüne geçecek.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram süresince il genelinde gerçekleştireceği denetimlerde olası trafik kazalarının ve olumsuz durumların önüne geçecek. Bayramın ilk gününde ise kurban kesim noktalarına giden yollarda trafik yoğunluğu oluştu.

Başkent'te bayram namazı sonrasında vatandaşlar, kurban kesim alanlarına doğru yola çıktı. Kurban kesim merkezlerinin olduğu bölgelerde trafik yoğunlaştı. Şehrin belli bölgelerindeki trafik seyri Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrollü şekilde sağlanıyor. Pandemi süreci gölgesinde gerçekleşen bayramda polis ekipleri, yolda olan vatandaşlara sosyal mesafe ve maske uyarılarını da sürdürüyor. Görevliler, ayrıca vatandaşlara çikolata ikram ediyor.

Ankara'da bayram boyunca 15 bin polis ve 2 bin jandarma görev yapacak. - ANKARA

Kaynak: İHA