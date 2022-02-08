Ankara'da kurallara uymayan sürücülere bir haftada 11 bin 741 ceza tutanağı düzenlendi

ANKARA (AA) - Ankara'da trafik ekiplerinin 31 Ocak - 6 Şubat tarihlerinde yaptıkları denetimlerde, kuralları ihlal ettiği belirlenen sürücülere, 11 bin 741 ceza tutanağı düzenlendi, 1290 araç trafikten men edildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ekiplerinin 31 Ocak-6 Şubat tarihlerinde kent genelinde gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde, trafik kurallarını ihlal eden sürücülere 11 bin 741 trafik idari para cezası tutanağı düzenlendi.

Cezaların 46'sı makas atma, drift ve abartı egzoz kullanma, 224'ü alkollü araç kullanma, 2 bin 596'sı hız limitlerine uymama, 232'si korsan taşımacılık, 189'u belgesiz araç kullanma, 102'si emniyet kemeri takmama, 34'ü geçitlerde yayaya öncelik vermeme, 476'sı kırmızı ışık ihlali, 41'i kask ve gözlük takmama, 190'ı şehirlerarası yolda duraklama yapma, 555'i seyir halinde cep telefonu kullanma, 4 bin 544'ü yasak park ve 5'i de tonaj ihlali nedeniyle kesildi.

14 ceza tutanağı helikopter destekli denetimler, 6 bin 623 ceza tutanağı ise Elektronik Denetleme Sistemi üzerinden düzenlendi.

Kuralları ihlal ettiği belirlenen 1290 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde birden fazla kural ihlalinde bulunan sürücüler için düzenlenen ceza tutanaklarında her kusurun ayrı ayrı belirtildiği öğrenildi.