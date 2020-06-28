Ankara'da kundaklandığı iddia edilen gecekondudan sıçrayan alevler 2 evi daha tutuşturdu
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Ankara'da kundaklandığı iddia edilen gecekondudan sıçrayan alevler 2 evi daha tutuşturdu

Ankara'nın Altındağ ilçesinde iddiaya göre kundaklanan gecekonduda çıkan ve bitişiğindeki iki gecekonduya daha sıçrayan alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ankara'da kundaklandığı iddia edilen gecekondudan sıçrayan alevler 2 evi daha tutuşturdu
28.06.2020 04:43 | Son Güncelleme: 28.06.2020 05:21

Ankara'nın Altındağ ilçesinde iddiaya göre kundaklanan gecekonduda çıkan ve bitişiğindeki iki gecekonduya daha sıçrayan alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, gece geç saatlerde Ankara'nın Altındağ ilçesi Kale Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre husumetlileri tarafından yakıldığı öne sürülen gecekonduda yangın çıktı. Yanan gecekondudan sıçrayan alevler, bitişiğindeki 2 gecekonduya daha sıçradı.

Kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler içinde kalan gecekondulardaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Öte yandan mahalle sakinleri, gecekondularda oturanların yaşadıkları bir husumet nedeniyle evlerini bir süre önce terk ettiklerini iddia ederken yangının, kundaklama sonucu çıkmış olabileceğini öne sürdü. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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