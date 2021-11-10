Ankara'da kundaklama girişimi önlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara'da kundaklama girişimi önlendi

AA / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel
Ankara'da kundaklama girişimi önlendi

Ankara'nın Mamak ilçesinde, otobüs hareket noktasının yanındaki çalılık alanda çıkarılan yangın, görevlilerin dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Mamak ilçesinde, otobüs hareket noktasının yanındaki çalılık alanda çıkarılan yangın, görevlilerin dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Mamak Akşemsettin Mahallesi 2308 Sokak'ta bulunan NATO yolu otobüs hareket memurluğu çevresindeki ağaçlık alanda kimliği henüz belirlenemeyen kişi yangın çıkardı.

Kundaklama girişimini fark eden vatandaşlar ve görevlilerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Otobüs hareket memurluğundaki park halinde bulunan araçları hedef aldığı iddia edilen şüpheli kaçtı.

Polis, kundakçının yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Cankut Taşdan - Son Dakika Haberleri
Türkiye, Ata'yı saygıyla anıyor! Saatler 9'u 5 geçe hayat bir dakikalığına durdu

Türkiye, Ata'yı saygıyla anıyor! Saatler 9'u 5 geçe hayat bir dakikalığına durdu

 Ankara'ya meteor düştü iddiası

Ankara'ya meteor düştü iddiası

 Son dakika haberleri... Yargıdan '36 saatlik nöbet' davalarına ret kararı

Son dakika haberleri... Yargıdan '36 saatlik nöbet' davalarına ret kararı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title