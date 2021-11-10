Ankara'da kundaklama girişimi önlendi
AA / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel
Ankara'nın Mamak ilçesinde, otobüs hareket noktasının yanındaki çalılık alanda çıkarılan yangın, görevlilerin dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü.
ANKARA (AA) - Ankara'nın Mamak ilçesinde, otobüs hareket noktasının yanındaki çalılık alanda çıkarılan yangın, görevlilerin dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Mamak Akşemsettin Mahallesi 2308 Sokak'ta bulunan NATO yolu otobüs hareket memurluğu çevresindeki ağaçlık alanda kimliği henüz belirlenemeyen kişi yangın çıkardı.
Kundaklama girişimini fark eden vatandaşlar ve görevlilerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Otobüs hareket memurluğundaki park halinde bulunan araçları hedef aldığı iddia edilen şüpheli kaçtı.
Polis, kundakçının yakalanması için çalışma başlattı.
AA / Cankut Taşdan - Son Dakika Haberleri
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