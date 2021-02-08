Ankara'da kumar oynatmak için kiralanan evde bulunan 14 kişiye para cezası
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Ankara'da kumar oynatmak için kiralanan evde bulunan 14 kişiye para cezası

08.02.2021 14:37 | Son Güncelleme: 08.02.2021 14:40
Ankara'da kumar oynatmak için kiralanan evde bulunan 14 kişiye para cezası

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kiralanan bir evde kumar oynadıkları iddia edilen 14 kişiye para cezası uygulandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kiralanan bir evde kumar oynadıkları iddia edilen 14 kişiye para cezası uygulandı.

Polis ekipleri, Atatürk Mahallesi Fazilet Sokak'ta bir apartman dairesinde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Eve giden ekipler, oyun masaları ve kumar malzemeleri bulunan dairede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulmadığını tespit etti.

İçerideki 2'si kadın 14 kişiye kumar oynadıkları ve tedbirlere riayet etmedikleri gerekçesiyle 62 bin 804 lira idari para cezası verildi.

Daireyi kiralayarak kumarhaneye çevirdiği öne sürülen V.E. ise gözaltına alındı.

Söz konusu daire, zabıta ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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