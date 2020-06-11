Ankara'da kumar çetesine yönelik operasyon Ankara'da kumar oynatarak borçlandırdıkları kişilerden silah zoruyla para aldıkları iddia edilen 8 zanlıdan 7'si gözaltına alındı.

Ankara'da kumar oynatarak borçlandırdıkları kişilerden silah zoruyla para aldıkları iddia edilen 8 zanlıdan 7'si gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çalışmalar sonucu Altındağ ve Çankaya ilçelerinde bazı kişilerin örgütlü olarak suç işledikleri bilgisine ulaştı.

Ekipler, 8 kişilik suç örgütünün varlığını tespit etti.

Kimlik bilgileri belirlenen şüphelilerin, işlettikleri 3 kahvehanede kumar oynayan kişilere zorla senet imzalattıkları, istenen meblağı ödemeyenlerden silah zoruyla para aldıkları belirlendi.

Zanlıların, kahvehanelerin yakınlarındaki esnaftan da "güvenlik" adı altında zorla haraç topladıkları, vermeyenlerin iş yerlerini kurşunladıkları tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerin yakalanması amacıyla harekete geçen Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara, İstanbul ve Gümüşhane'deki 2'si iş yeri ve 13'ü ikamet olmak üzere 15 adrese operasyon düzenledi.

Kumar çetesine yönelik operasyonda gözaltı kararı bulunan 8 şüpheliden 7'si yakalandı.

Firari zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA