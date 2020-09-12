Ankara'da kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi Ankara'da kum fırtınası (9)80 KİŞİNİN BARINDIĞI ÇADIR, YERİNDEN SÖKÜLÜP UÇTUÖğle saatlerinde Polatlı ilçesinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle Ankara yönünde ilerleyen fırtına, birçok ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

Ankara'da kum fırtınası (9)

80 KİŞİNİN BARINDIĞI ÇADIR, YERİNDEN SÖKÜLÜP UÇTU

Öğle saatlerinde Polatlı ilçesinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle Ankara yönünde ilerleyen fırtına, birçok ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına en çok Polatlı'ya 50 kilometre mesafedeki Ilıca Mahallesi'nde bulunan çadırlarda kalan mevsimlik tarım işçilerini etkiledi. Yaklaşık 80 kişinin barındığı çadırlar fırtınayla birlikte yerinden sökülerek uçtu. Bu sırada çadırlarda kullanılan tahta palet havalandıktan sonra çevredekilerin üzerine düştü. Başına palet çarpan işçiler Hadi Avul, Abdül Acer ile Esma Karabulut yaralandı. 3 işçi sağlık görevlilerince Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavileri yapıldı.

Öte yandan hastaneye, kum fırtınasında havalanan cisimlerin çarpması sonucu yaralanan 3 kişinin daha getirildiği öğrenildi. 6 yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu, ayakta tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edildikleri belirtildi.

'GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNÜ BİLE GÖREMEDİK'

Tedavisinin ardından tekrar çadırların bulunduğu alana gelen işçi Hadi Avul, Tarlada soğan toplarken birden hava karardı ve duman gibi geldi. Gözümüzün önünü bile göremedik. Çocukları kurtarmak için çadırların olduğu yere geldik. Birbirimize sarılarak bekledik. Bu sırada rüzgarla birlikte havalanan palet üzerimize düştü ve yaralandık dedi.

'YİYECEK HİÇBİR ŞEYİMİZ KALMADI'

İşçilerden Mehmet Acer ise yaşadıklarını, Konya tarafından geldi. Göz gözü görmedi. Çadırlar hep uçtu. Arkasında yağmur geldi. Yatak, yorgan, yiyecek hiçbir şeyimiz kalmadı diye anlattı. Acer, kalacak yerleri, yiyecek yemekleri olmadığı da belirterek yetkililerden yardım istedi. Öte yandan fırtına nedeniyle Polatlı'ya bağlı birçok mahallede hasar meydana geldi.

Kaynak: DHA