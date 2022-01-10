Ankara'da "Kültür Yolu" projesi mayısta hayata geçirilecek

ANKARA (AA) - Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Başkanı Birol Akman, köklü bir tarih ve zengin kültürel mirasa sahip Ankara'nın kültürel mekanlarının değerlendirildiği "Kültür Yolu" projesinin mayısta hayata geçirileceğini bildirdi.

Akman, yazılı açıklamasında, ATİD olarak Ankara'nın turizmde hak ettiği yere gelmesi için var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti.

Mayısta hayata geçirilecek "Kültür Yolu"nun başkente büyük değer katacağını vurgulayan Akman, "Birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve Cumhuriyet tarihinin de önemli bir tanığı olan Ankara, bu projeyle cazibe merkezi olacak. Ankara'nın kültürünü ve geçmişini tanıma fırsatı veren, Ankara'nın dünya başkentleri arasında bir 'marka' haline gelmesi açısından oldukça önemli bir adım." değerlendirmesinde bulundu.

Akman, Ankara Kalesi'nden başlayarak, hanları, hamamları, müzeleri, Roma döneminden kalma antik tiyatro, sütun, tapınak, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi kamuya ait tarihi yapılardan oluşan, üzerinde 29'u tarihi yapı olmak üzere 411 tescilli eserin bulunduğu Kültür Yolu ile Ankara'nın içinde barındırdığı tüm güzelliklerin gün yüzüne çıkarılarak turizme kazandırılacağını kaydetti.

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi Haberleri

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