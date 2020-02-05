Ankara'da küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı
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Ankara'da küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı

Ankara'da küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

05.02.2020 10:34 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:34
Ankara'da küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı

'da küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Komutanlığı ekipleri, ilçesine bağlı Çatak Mahallesi'nde 22 küçükbaş hayvanın çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışmaların ardından jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda Ü.E, S.D, İ.Ü. ve E.S. gözaltına alındı.

Çalındıktan sonra Polatlı ilçesinde bulunan 13 küçükbaş hayvan, sahiplerine teslim edildi. Diğerlerinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
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