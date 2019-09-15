Ankara'da kritik Suriye zirvesi öncesi Esad'dan genel af ve ceza indirimi kararı

15.09.2019 21:00

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Ankara'da pazartesi günü yapılacak kritik üçlü zirve öncesinde genel af ilan etti.



Esad'ın imzaladığı af ve ceza indirimi kararnamesi, 14 Eylül'den önce işlenen suçlar için geçerli olacak ve tüm suçları kapsamayacak. Ölüm cezasını ömür boyu hapse, müebbeti 20 yıl hapis cezasına azaltan genel af, devlete karşı silahlananları, Suriye karşıtı yabancı devlet veya örgütlerle işbirliği yapan mahkumları veya firarileri kapsamıyor. Aftan muaf tutulan diğer suçlar arasındaysa uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yer alıyor. Euronews.com'da Görüntüle