Ankara'da kredi usulsüzlüğü operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı
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Ankara'da kredi usulsüzlüğü operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı

05.02.2021 09:59 | Son Güncelleme: 05.02.2021 10:02
Ankara'da kredi usulsüzlüğü operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kredi usulsüzlüğü yaptıkları belirlenen ikisi banka çalışanı 23 şüpheliden 20'si yakalandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kredi usulsüzlüğü yaptıkları belirlenen ikisi banka çalışanı 23 şüpheliden 20'si yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Jet Kredi" ismiyle faaliyet yürüten iş yerinde, krediye ihtiyacı olan kişilere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan kredi danışmanlığı konusunda izin alınmış izlenimi uyandırılarak dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Bu kapsamda iletişimin dinlenilmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirmesi ve kayda alınması ile yapılan teknik takip sonucu, şüphelilerin örgütlü faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Soruşturmada, iş yeri sahibi ve personelin yanı sıra banka çalışanları, muhasebeciler ve yardımcı konumundaki şüphelilerin, "Sahte mükellefiyetler tesis ettirmek, görünüşte iş yerleri açtırmak ve sahte yoklama belgesi düzenleyerek hak etmedikleri halde 13 kişiye bankadan kredi çıkarttırdıkları" tespit edildi.

Bunun üzerine Başsavcılık, söz konusu usulsüzlükte yer aldığı belirlenen ikisi banka çalışanı 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı aldı.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "örgüt adına suç işleme", "örgüt faaliyeti kapsamında banka ve diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak", "banka ile ilişkili olduğu izlenimini yaratmak suretiyle dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamalarının yöneltildiği şüphelilerden 20'si yakalandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş

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