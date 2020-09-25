Ankara'da KPSS soruşturmasında 51 gözaltı
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Ankara'da KPSS soruşturmasında 51 gözaltı

25.09.2020 18:01 | Son Güncelleme: 25.09.2020 18:05
Ankara'da KPSS soruşturmasında 51 gözaltı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2011 KPSS soruşturması kapsamında, 51 kişi gözaltına alındı.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2011 KPSS soruşturması kapsamında, 51 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY mensuplarının 2011 KPSS sınav sorularını ele geçirdikleri ve bu şekilde sınava girip resmi belgede sahtecilik yaptıkları, usulsüz şekilde kamu kurumlarına yerleşip maaş almak suretiyle haksız menfaat temin ettikleri şüphesiyle 84 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Şüphelilerden 51'inin, 40 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin yakalanması için de çalışmaların devam ettiği ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN

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