Ankara'da KPSS Ön Lisans oturumu başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ankara'da KPSS Ön Lisans oturumu başladı

25.10.2020 12:17 | Son Güncelleme: 25.10.2020 12:21
Ankara'da KPSS Ön Lisans oturumu başladı

ANKARA'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) ön lisans oturumu yapıldı.

ANKARA'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) ön lisans oturumu yapıldı. Sınav, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerle yapıldı.

KPSS ön lisans oturumu, tüm yurtta olduğu gibi Ankara'da da yapıldı. Saat 10.15'te başlayan sınav için sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinin önüne gelen adaylar, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takıp, belirlenen noktalarda ellerini dezenfekte ettikten sonra salona alındı. Maskesi olmayan adaylara da maske dağıtıldı. Sınava girişte adaylar HES kodları kontrol edilerek sınav binasına alındı. Sınav binasına girişler, saat 10.00 itibarıyla sona erdi. Saat 10.15'te başlayan sınavda, adaylara genel yetenek ve genel kültür testlerinden toplam 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verildi. Adaylar ve aileleri, sınav binaları önünde yoğunluk oluştururken, burada görev yapan polis ekipleri de vatandaşı sosyal mesafe konusunda uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih ERDOĞAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Donald Trump Meral Akşener Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Didem Soydan Serdar Ortaç Aleyna Tilki Kenan İmirzalıoğlu
Spor Falcao Arda Turan Metin Oktay Serdar Aziz Sergen Yalçın
Daha Fazla Söz Diyarbakır Galatasaray Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ankara'da KPSS Ön Lisans oturumu başladı - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.10.2020 12:25:04. #1.14#
title