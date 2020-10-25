Ankara'da KPSS Ön Lisans oturumu başladı

ANKARA'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) ön lisans oturumu yapıldı.

ANKARA'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) ön lisans oturumu yapıldı. Sınav, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerle yapıldı.

KPSS ön lisans oturumu, tüm yurtta olduğu gibi Ankara'da da yapıldı. Saat 10.15'te başlayan sınav için sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinin önüne gelen adaylar, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takıp, belirlenen noktalarda ellerini dezenfekte ettikten sonra salona alındı. Maskesi olmayan adaylara da maske dağıtıldı. Sınava girişte adaylar HES kodları kontrol edilerek sınav binasına alındı. Sınav binasına girişler, saat 10.00 itibarıyla sona erdi. Saat 10.15'te başlayan sınavda, adaylara genel yetenek ve genel kültür testlerinden toplam 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verildi. Adaylar ve aileleri, sınav binaları önünde yoğunluk oluştururken, burada görev yapan polis ekipleri de vatandaşı sosyal mesafe konusunda uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih ERDOĞAN