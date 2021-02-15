Ankara'da köy okullarında yüz yüze eğitim başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ankara'da köy okullarında yüz yüze eğitim başladı

15.02.2021 13:08 | Son Güncelleme: 15.02.2021 13:12
Ankara'da köy okullarında yüz yüze eğitim başladı

ANKARA'da köy okullarında koranavirüs tedbirleriyle yüz yüze eğitim başladı.

ANKARA'da köy okullarında koranavirüs tedbirleriyle yüz yüze eğitim başladı.

Yurt genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitim, bugün köy okullarında alınan tedbirlerle yeniden başladı. Ankara'da Kavaklı İlkokulu ve Ortaokulu'nda koridorlara dezenfektan stantları konularak, duvarlara uyarı afişleri asıldı. Maskelerle derse giren öğrenciler, sosyal mesafe kuralına göre düzenlenen sıralarına oturdu. Ayrıca soğuk havaya rağmen sınıflar sık sık havalandırıldı. İlk günün heyecanın yaşayan öğrenciler, okulda arkadaşları ve öğretmenleriyle buluştukları için mutlu olduklarını söyledi.


Ankara'da köy okullarında yüz yüze eğitim başladı
Ankara'da köy okullarında yüz yüze eğitim başladı
Ankara'da köy okullarında yüz yüze eğitim başladı
Ankara'da köy okullarında yüz yüze eğitim başladı
Ankara'da köy okullarında yüz yüze eğitim başladı
Ankara'da köy okullarında yüz yüze eğitim başladı
Ankara'da köy okullarında yüz yüze eğitim başladı
Ankara'da köy okullarında yüz yüze eğitim başladı
Ankara'da köy okullarında yüz yüze eğitim başladı
Ankara'da köy okullarında yüz yüze eğitim başladı
Ankara'da köy okullarında yüz yüze eğitim başladı
Ankara'da köy okullarında yüz yüze eğitim başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ali Çelebi Osman Kavala Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin İrem Derici Demet Akalın Emina Jahovic Mustafa Sandal
Spor Ömer Ali Ozan Tufan Cüneyt Çakır Ünal Karaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ankara'da köy okullarında yüz yüze eğitim başladı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 13:16:14. #1.16#
title