Ankara'da köy okullarında yüz yüze eğitim başladı

ANKARA'da köy okullarında koranavirüs tedbirleriyle yüz yüze eğitim başladı.

Yurt genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitim, bugün köy okullarında alınan tedbirlerle yeniden başladı. Ankara'da Kavaklı İlkokulu ve Ortaokulu'nda koridorlara dezenfektan stantları konularak, duvarlara uyarı afişleri asıldı. Maskelerle derse giren öğrenciler, sosyal mesafe kuralına göre düzenlenen sıralarına oturdu. Ayrıca soğuk havaya rağmen sınıflar sık sık havalandırıldı. İlk günün heyecanın yaşayan öğrenciler, okulda arkadaşları ve öğretmenleriyle buluştukları için mutlu olduklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ