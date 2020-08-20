Ankara'da, Kovid-19 tedbirlerine uymayan iş yerlerine ceza kesildi
Ankara Valiliği, Kovid-19 tedbirlerine uymayan 169 iş yerine 89 bin 819 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.
20.08.2020 12:21 | Son Güncelleme: 20.08.2020 13:17
Ankara Valiliği, Kovid-19 tedbirlerine uymayan 169 iş yerine 89 bin 819 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 19 Ağustos Çarşamba günü kent genelinde ilgili tüm birimlerin katılımıyla Kovid-19 önlemleri kapsamında 13 bin 369 iş yeri denetlendi.
Kuralları ihlal eden 169 iş yerine 89 bin 819 lira idari para cezası uygulandı.
Kaynak: AA