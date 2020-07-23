Ankara'da Kovid-19 denetimleri sürüyor Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi gerçekleştirildi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi gerçekleştirildi.

Beypazarı Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığınca kurulan ekip tarafından ilçedeki kahvehane, restoran, berber, pazar yerleri ve toplu taşıma araçları gibi birçok iş yerinde kurallara uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

İş yerlerinde hijyen tedbirleri ve sosyal mesafe kuralları konusunda denetim yapan ekipler, maske ve eldiven kullanımıyla ilgili uyarılarda bulundu.

Denetimler sırasında bir işletmeci, iş yerine gelen zabıta ekibinin ateşini ölçtü.

Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla denetimlerin artırıldığını bildirildi.

Kaynak: AA