Ankara'da Kovid-19 denetimleri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ankara'da Kovid-19 denetimleri

Ankara Valiliği, Altındağ ilçesinde kafe, lokanta, taksi, dolmuş, otobüs, market, berber-kuaför gibi mekanlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele denetimi gerçekleştirdi.

Ankara'da Kovid-19 denetimleri
10.09.2020 12:35 | Son Güncelleme: 10.09.2020 12:35

Ankara Valiliği, Altındağ ilçesinde kafe, lokanta, taksi, dolmuş, otobüs, market, berber-kuaför gibi mekanlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele denetimi gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığınca, vali, kaymakam, belediye başkanı, muhtar ve kolluk birimlerinin katılımıyla ülke genelinde Kovid-19 tedbirleri denetleniyor.

Bu kapsamda Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla koordinasyonunda polis, zabıta ve ilgili diğer kurumların katılımıyla oluşturulan denetim ekiplerince ilçe genelinde incelemelerde bulunuldu.

Denetimlerde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu başta toplu ulaşım araçları ile lokanta, kafe, restoranlar gibi yeme-içme alanları olmak üzere, oteller, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, sosyete pazarları, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikah yapılan yerler, berber, kuaför, güzellik merkezleri, elektronik oyun, internet kafe ve salonları, otogarlar, taksiler, taksi durakları, park alanları, cadde ve sokaklar gibi yaşam alanları kontrol edilerek, tedbirlere uymayanlar hakkında işlem yapıldı.

Denetimlere katılan Kaymakam Atilla, vatandaş ve esnafla sohbet ederek, kurallara uymaları, uymayanları ise uyarmaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

Denetimler sırasında araç içerisinde maske takmadıkları ve sigara içtikleri belirlenen bazı sürücülere yönelik işlem yapıldı.

Ankara Valiliğince il genelinde koordine edilen kontrollerin gün boyunca süreceği öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Deniz Seki Metin Özülkü Ozan Çolakoğlu
Spor Jose Sosa Metin Oktay Hakan Çalhanoğlu Ricardo Quaresma Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Otilia Bruma Sezgin Erdoğan
Şu an buradasınız: Ankara'da Kovid-19 denetimleri - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.9.2020 12:38:41. #1.14#
title