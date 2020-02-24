Ankara'da, Koruyucu Aile Çalıştayı

24.02.2020 11:34 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:34

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 25-26 Şubat'ta Ankara'da 'Koruyucu Aile Temelli Çocuk Koruma Sistemi Çalıştayı' düzenleneceğini açıkladı.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Afyonkarahisar, Aksaray, Ardahan, Balıkesir, Bolu, Denizli, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Manisa, Osmaniye ve Şırnak'ta koruyucu aile yanında kalan çocuk sayısının kuruluşlarda kalan çocuk sayısını geçtiğini bildirdi. Amaçlarının, diğer illerde de koruyucu aile yanında kalan çocuk sayısının kuruluşlarda kalan çocuk sayısını geçmesi olduğunu belirten Bakan Selçuk, "Çocuklar için en uygun yer bir aile yanı. Ailenin yerini tutacak başka bir bakım modeli yok. Bu nedenle, İl Müdürlüklerimizde kurulan 0-6 yaş komisyonları ile bu yaş grubundaki çocuklarımızı öncelikle koruyucu ailelerin yanına yerleştirmeye gayret ediyoruz. 2002 yılında 515 çocuk koruyucu aile yanındayken, bugün 6 bin 15 koruyucu ailemizin yanında 7 bin 312 çocuğumuz bulunmakta. Ülkemizde ortalama her ay 130, her hafta da 30'un üzerinde çocuğumuzu koruyucu ailelerimizin yanına yerleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

2 GÜN SÜRECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek çalıştayda, koruyucu aile alanında görev yapan meslek elemanları, konuyla ilgili sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler, koruyucu aileler ve 81 ilin Vali eşleri gönül elçileri olarak yer alacak. Türkiye'de koruyucu aile uygulamalarının değerlendirilmesi, koruyucu aile hizmet modellerinin geliştirilmesi, izlemi ve destek mekanizmalarının geliştirilmesi konularının değerlendirileceği çalıştayda, çalışmalara ilişkin sonuç raporu da hazırlayacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Selim Bağlı ve Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Selahattin Güven'in açılış konuşmalarıyla başlayacak çalıştay, Bakan Selçuk'un konuşması ve Emine Erdoğan'ın hitaplarıyla sona erecek. İki gün sürecek çalıştay, 25-26 Şubat, Ankara'da gerçekleştirilecek.

ANKARA, -

Kaynak: DHA