Ankara'da koronavirüsle ilgili asılsız paylaşım yapan şüpheli yakalandı Ankara Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada "Ankara'ya tabut sevk edildi" şeklinde paylaşımda bulunan şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada "Ankara'ya tabut sevk edildi" şeklinde paylaşımda bulunan şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bazı sosyal medya hesaplarından, "Ankara'ya tabut sevk edildiği" ve "Bir hastanede 104 vatandaşın koronavirüsten (Kovid-19) vefat ettiği" şeklinde toplumda infial uyandırmaya yönelik gerçek dışı paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

İlk paylaşımı yaptığı belirlenen üniversite öğrencisi A.B.S. Ankara'da ekiplerce gözaltına alındı.

İkinci paylaşımın ise FETÖ/PDY lehine paylaşımlar yapan İngiltere'den açılmış bir hesaptan yapıldığı tespit edilerek gerekli işlemler başlatıldı.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın bu tür asılsız ve provokatif paylaşımlara itibar etmemelerini önemle rica ederiz." uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA