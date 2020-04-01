Ankara'da koronavirüse karşı pazar yerlerinde ek tedbirler alındı ANKARA Valiliği, İçişleri Bakanlığı genelgesi ve İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında pazar yerlerinde ek tedbirlerin uygulanacağını açıkladı.

ANKARA Valiliği, İçişleri Bakanlığı genelgesi ve İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında pazar yerlerinde ek tedbirlerin uygulanacağını açıkladı.

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde belirlenen günlerde faaliyet gösteren semt pazarlarında koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek, vatandaşların sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek, salgında en etkili mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla ek tedbirlerin alındığı bildirildi. Açıklamada, alınan tedbirler şöyle açıklandı: "Pazar yerlerinde kontrollü giriş, çıkış sağlanacak ve belirlenen giriş ve çıkışlar haricinde diğer tüm alanlar demir bariyer ve benzeri araç gereç ile kapatılarak, kontrolsüz giriş ve çıkışlar engellenecektir. Pazar yerlerinden giriş ve çıkışlar aynı noktadan yapılmayacaktır. Aynı noktadan yapılması zorunlu ise vatandaşların karşı karşıya gelerek yoğunluk oluşturmaması için giriş ve çıkış için ayrı koridorlar oluşturulacaktır. Pazar yerlerinde sergi, tezgah veya satış tahtaları, aralarında en az 3 metre olacak şekilde yerleştirilecektir. Pazar yerlerinde ticari faaliyet gösteren içerdeki esnaf sayısı belirlenerek, pazar içerisinde en fazla 2 katı sayıda vatandaş alınacaktır. Pazar alanında içerden vatandaş çıktıktan sonra vatandaş alınarak içeride sürekli aynı sayıda vatandaşın bulunması sağlanacaktır. Pazarlarda akşam üstü yoğunluk oluşmasının engellenmesi için vatandaşların akşam saatlerini beklemeden alışverişlerini yapmaları yönünde mahalli imkanlarla duyurular yapılması sağlanacaktır. Pazar yerlerinin faaliyetleri konusunda belirtilen talimatların eksiksiz uygulanmasının sağlanması için denetimler yapılacak ve aksine davranışlara cezai müeyyideler uygulanacaktır"

ANKARA,

Kaynak: DHA