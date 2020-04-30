Ankara'da koronavirüs, balıkçıları etkilemedi
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Ankara'da koronavirüs, balıkçıları etkilemedi

Ankara'da koronavirüs, balıkçıları etkilemedi
30.04.2020 18:48 | Son Güncelleme: 30.04.2020 18:56

Ankara'da koronavirüs, balıkçıları etkilemediANKARA'da koronavirüs salgını nedeniyle balık restoranları kapalı olsa da vatandaşlar Akdeniz, Karadeniz, Marmara ve Ege bölgesinden gelen balıkları tezgahtan alarak evlerinde pişirip yiyor.

Ankara'da koronavirüs, balıkçıları etkilemedi

ANKARA'da koronavirüs salgını nedeniyle balık restoranları kapalı olsa da vatandaşlar Akdeniz, Karadeniz, Marmara ve Ege bölgesinden gelen balıkları tezgahtan alarak evlerinde pişirip yiyor. Hal esnafı, koronavirüsün balık sektörünü etkilemediğini, hatta eve kapanan insanların balığa daha çok rağbet gösterdiğini belirtti.

Yenimahalle ilçesinde bulunan Balık Toptancı Haline, av sezonunun sona ermesiyle Akdeniz, Karadeniz, Marmara ve Ege bölgesinden frigofrik araçlarla getirilen balıklar, satılmak üzere haldeki mezatlarda balıkçılara açılıyor. Toptan balıkçılık haline Ankara'daki balıkçıların haricinde Aksaray, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Yozgat gibi çevre illerden de balıkçılar geliyor. Büyük market gruplarının da balık satın aldığı halde, şu sıralar denizin içinde kafeslerde yetiştirilen çupra, levrek gibi balıklar da rağbet görüyor. Tatlı suda yetiştirilen balıklar da 12 ay boyunca halde satılıyor.

'SABAH HALDE BALIK KALMIYOR'

Balıkçı Özkan Arabacı, "Bizim burada mezat gece 01.00'da kuruluyor ve ardından 02.30 gibi satış başlıyor. Balıkçılar akşam saat 20.00-21.00 gibi dükkandaki balık stoğuna bakıyor ve ona göre de bizim buradaki arkadaşlarımıza bilgi veriyorlar. O bilgiye göre biz balıkçıların siparişlerini hazırlıyoruz ve kendileri de sabaha karşı 03.00-04.00 gibi balıklarını almak üzere hale geliyorlar. Bu işlemler çok hızlı bir şekilde gerçekleştiği için genelde balık kalmıyor. Sabaha karşı geleceğine dair bilgi vermeyen balıkçılar daha erken gelip balık alma peşinde oluyorlar. Yani sabah saat 08.00-09.00 gibi halde genelde hiç balık kalmıyor. Çünkü satışların çok olmasından dolayı talep çok fazla oluyor" dedi.

'SEZONDAYMIŞ GİBİ İŞ YAPIYORUZ'

Arabacı, balık restoranlarının kapalı olması nedeniyle insanların balığı alıp evde pişirdiğini anlatarak, "Şuan özellikle kültür balığının satışlarında artan ciddi bir popülasyon var. Ankara'daki balıkçılar genellikle her sene Mart ayının başında dükkanlarını kapatırlar; ama bu sene koronavirüsten dolayı ciddi bir şekilde balığa talep olduğu için kapatmayan balıkçılar var. İnsanların şuan bir alternatifi olmadığı için, balık restoranları da kapalı olduğu için genellikle balığı alıp evinde pişirme yoluna gidiyorlar. Şuan balık sektörü sanki sezondaymış gibi iş yapıyor. Virüsten dolayı şuan 10'uncu, 11'inci aydaki gibi iş yapıyoruz. Koronavirüsün olumlu etkilerinden biri balık sektörüne oldu. Örneğin geçen senenin bu zamanına göre 2 kasa balık alan dükkan şuan 10-15 kasa kültür balığı alıyor. Şu anda çok satılan balık türü levrek. Bundan sonra da çupra, alabalık, somon geliyor" diye konuştu.

Ankara'da koronavirüs, balıkçıları etkilemedi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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