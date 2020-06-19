Ankara'da korona virüs tedbirli dördüncü Cuma namazı Ankara'da korona virüs tedbirli dördüncü Cuma namazı Camilerin yeniden toplu ibadete açılmasının ardından dördüncü kez Cuma namazı kılındı.

Ankara'da korona virüs tedbirli dördüncü Cuma namazı

ANKARA - Camilerin yeniden toplu ibadete açılmasının ardından dördüncü kez Cuma namazı kılındı. Korona virüs tedbirlerinin uygulandığı Ankara'daki Kocatepe Camisi, bu hafta da doldu.

Korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 16 Mart'ta toplu ibadete kapatılan camiler, Normalleşme Planı çerçevesinde 29 Mayıs'ta yeniden açılmıştı. Camilerin toplu ibadete yeniden açılmasının ardından bu hafta da vatandaşlar, Cuma namazı için camileri doldurdu.

Cuma namazını kılmak için vatandaşların doldurduğu camilerden biri de Ankara'daki Kocatepe Camisi oldu. Cuma Namazını kılmak için camiye gelen vatandaşların, cami girişlerinde ateşi ölçüldü ve vatandaşlara maske ile tek kullanımlık seccade dağıtıldı. Ayrıca, vatandaşların kullanması için bazı noktalara dezenfektan yerleştirilirken, görevliler de sosyal mesafenin korunması için uyarılarda bulundu.

Vatandaşlar bugün, Cuma namazlarını dördüncü kez korona virüs tedbirleriyle kıldı.

Kaynak: İHA