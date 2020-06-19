Ankara'da korona virüs tedbirli dördüncü cuma namazı
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Ankara'da korona virüs tedbirli dördüncü cuma namazı

Camilerin yeniden toplu ibadete açılmasının ardından dördüncü kez cuma namazı kılındı.

Ankara'da korona virüs tedbirli dördüncü cuma namazı
19.06.2020 14:04 | Son Güncelleme: 19.06.2020 14:26

Camilerin yeniden toplu ibadete açılmasının ardından dördüncü kez cuma namazı kılındı. Korona virüs tedbirlerinin uygulandığı Ankara'daki Kocatepe Camii bu hafta da doldu.

Korona virüs (Covid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 16 Mart'ta toplu ibadete kapatılan camiler, normalleşme planı çerçevesinde 29 Mayıs'ta yeniden açılmıştı. Camilerin toplu ibadete yeniden açılmasının ardından bu hafta da vatandaşlar, cuma namazı için camileri doldurdu. Cuma namazını kılmak için vatandaşların doldurduğu camilerden biri de Ankara'daki Kocatepe Camii oldu. Cuma namazını kılmak için camiye gelen vatandaşların cami girişlerinde ateşi ölçüldü ve vatandaşlara maske ile tek kullanımlık seccade dağıtıldı. Ayrıca vatandaşların kullanması için bazı noktalara dezenfektan yerleştirilirken, görevliler de sosyal mesafenin korunması için uyarılarda bulundu. Vatandaşlar bugün cuma namazlarını dördüncü kez korona virüs tedbirleriyle kıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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