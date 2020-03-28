Ankara'da korona etkisi: Meydan, cadde, sokak ve parklar boş kaldı Korona virüs tedbirleri çerçevesinde vatandaşlar evlerinden çıkmayınca Ankara sessizliğe gömüldü.

Korona virüs tedbirleri çerçevesinde vatandaşlar evlerinden çıkmayınca Ankara sessizliğe gömüldü. Şehrin en işlek meydan, cadde, sokak ve parkları boş kaldı.

Korona virüsün Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Pandemi" (salgın) olarak ilan edilmesinin ardından Dünya çapında korona virüsüne karşı önlemler de artırıldı. Bu çerçevede Türkiye'de de 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Öte yandan, yetkililerin "Evde Kal" çağrısı da sürüyor.

Ankara'da bu kapsamda vatandaşların çoğunlukla uyarılara kulak verdiği; gerekmedikçe evden çıkmadığı ve toplu halde bulunmadığı görüldü. Uzmanların "evde gönüllü karantina" tavsiyesine uyan vatandaşların ardından Ankara'nın her zaman kalabalık ve işlek olan meydan, cadde, sokak ve parkları boş kaldı. Şehrin kalabalık bölgelerinden olan 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Güvenpark, Kuğulu Park, Tunalı Hilmi Caddesi, Ulus Meydanı gibi birçok noktanın boş kaldığı görüldü.

'EVDE KAL'MAYANLAR DA VAR

Öte yandan, bazı vatandaşların uyarılara rağmen sokağa çıktığı da görüldü. Bu çerçevede, Ulus'taki meyve-sebze ve balık hali ile çevresindeki bölgede yaşanan yoğunluk dikkat çekti.

(İHA)

Kaynak: İHA