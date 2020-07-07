Ankara'da korkutan yangın: Mahsur kalan anne ve çocuklarını itfaiye kurtardı
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Ankara'da korkutan yangın: Mahsur kalan anne ve çocuklarını itfaiye kurtardı

Ankara'da bir binanın 6. katındaki evde yangın çıktı.

Ankara'da korkutan yangın: Mahsur kalan anne ve çocuklarını itfaiye kurtardı
07.07.2020 18:07 | Son Güncelleme: 07.07.2020 18:18

Ankara'da bir binanın 6. katındaki evde yangın çıktı. Yangın sırasında evde kimse bulunmadığı öğrenilirken, üst dairedeki anne ve iki çocuğu dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin kurtardığı 3 kişi tedavi altına alındı.

Olay, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan 508. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 7 katlı bir binanın 6. katındaki dairede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangının dumanı, üst katı da etkisi altına aldı. Yanan evin üst katındaki dairede ikamet eden ve dumandan etkilenen anne ve iki çocuğu da evlerinde mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, 112 Acil Servis ve UMKE ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye erleri, üst katta mahsur kalan anne ve iki çocuğunu kurtardı. Dumandan etkilenen anne ve iki çocuğu, tedavi altına alındı. Öte yandan, itfaiye erleri de yangını söndürdü.

Yangın sırasında evde olmadığı öğrenilen ev sahibi de olay yerine geldi. Durumu gören ev sahibi kadın, sinir krizi geçirdi.

Görgü şahitlerinden Eren Volkan, "Ben karşıda oturuyorum. Duman çıktı ilk önce. Duman çıkınca hemen itfaiyeyi aradım. İtfaiye 5 dakika sonra geldi" dedi. Volkan, "Yanan dairenin üstünde de bir kadın ile çocuklar vardı. İtfaiye geldi, hemen onları kurtardı, içeriden aldı. Merdiven uzattılar daireye, onları aldılar. Herhangi bir can kaybı yok sanırım" ifadelerini de kullandı.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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