Ankara'da Korkutan Yangın: 6 İş Yeri Kullanılamaz Hale Geldi

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Samanpazarı bölgesindeki bir iş yerinde yangın çıktı. Hızla büyüyen alevlerin bitişikteki dükkanlara sıçraması sonucu 6 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Kale Mahallesi Koyunpazarı Caddesi'nde meydana geldi. Bir iş yerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler, bitişikteki 5 iş yerlerine sıçradı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri, hızla alevlere müdahale ederken, polis ekipleri de caddeyi araç trafiğine kapattı. Sağlık ekipleri ise olası bir yaralanma ihtimaline karşılık olay yerinde hazır bekledi. İtfaiye, yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından alevleri kontrol altına aldı. Yangın haberini alan iş yeri sahipleri olay yerine akın etti. Sinirlerine hakim olamayan bazı iş yeri sahipleri arasında ufak çaplı tartışma yaşanırken, polis olaya müdahale etti. Yangında, 6 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Alevleri görüp itfaiyeye haber verdiğini belirten bir vatandaş, 8 iş yerinin yandığını iddia etti. Polis ve itfaiye, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA