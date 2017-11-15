Ankara'da korkutan yangın



ANKARA'nın Altındağ İlçesi'nde 4 katlı binanın en üst katında çıkan yangın paniğe nedne oldu. Evde yaşayan 3 kişi, yangından yara almadan kurtuldu.



Yangın, saat 22.00 sıralarında Altındağ Karapürçek Mahallesi 121'inci cadde üzerinde bulunan, 4 katlı binanın, en üst katında çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangını fark eden, evde yaşayan 3 kişi hemen evi terk etti. Çıkan yangının büyümesi üzerine ev alevlere teslim oldu. Mahallede paniğe neden olan yangın sonrası, bina tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri evi teslim alan alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Ayrıca yangın çıkan evin içerisine girerek, kimsenin bulunup bulunmadığına dair arama yaptı. Bina önünde toplanan vatandaşlar yangını panik içerisinde izledi. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Çıkan yangın sonrası evde büyük hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi ile ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.