Ankara'da korkutan deprem! Ankara - Kalecik'te deprem mi oldu? Ankara Kalecik kaç şiddetinde deprem oldu?
10.01.2021 23:13 | Son Güncelleme: 10.01.2021 23:17
Ankara'da da hissedilen ve merkez üssü Kalecik ilçesi olan depremi Ankara merkezde oldukça net hissedildi. Peki, Ankara Kalecik'te deprem mi oldu? Ankara Kalecik kaç şiddetinde deprem oldu?
Ankara - Kalecik merkezli bir deprem meydana geldi. Oldukça net hissedilen depremin kaç şiddetinde olduğu ise oldukça merak ediliyor. Peki, Ankara Kalecik'te deprem mi oldu? Ankara Kalecik kaç şiddetinde deprem oldu?
ANKARA - KALECİK KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?
Ankara-Kalecik ilçesi merkezli 4.5 büyüklüğünde gerçekleşen deprem oldukça net hissedildi. Merkez üssü dışında başkent Ankara'da da oldukça net hissedilen deprem pek çok vatandaşı sokağa döktü.