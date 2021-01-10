Ankara'da korkutan deprem! Ankara - Kalecik'te deprem mi oldu? Ankara Kalecik kaç şiddetinde deprem oldu?
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Ankara'da korkutan deprem! Ankara - Kalecik'te deprem mi oldu? Ankara Kalecik kaç şiddetinde deprem oldu?

10.01.2021 23:13 | Son Güncelleme: 10.01.2021 23:17
Ankara'da korkutan deprem! Ankara - Kalecik'te deprem mi oldu? Ankara Kalecik kaç şiddetinde deprem oldu?

Ankara'da da hissedilen ve merkez üssü Kalecik ilçesi olan depremi Ankara merkezde oldukça net hissedildi. Peki, Ankara Kalecik'te deprem mi oldu? Ankara Kalecik kaç şiddetinde deprem oldu?

Ankara - Kalecik merkezli bir deprem meydana geldi. Oldukça net hissedilen depremin kaç şiddetinde olduğu ise oldukça merak ediliyor. Peki, Ankara Kalecik'te deprem mi oldu? Ankara Kalecik kaç şiddetinde deprem oldu?

ANKARA - KALECİK KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Ankara-Kalecik ilçesi merkezli 4.5 büyüklüğünde gerçekleşen deprem oldukça net hissedildi. Merkez üssü dışında başkent Ankara'da da oldukça net hissedilen deprem pek çok vatandaşı sokağa döktü.

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