Ankara'da köprüden demir çalan şahıs tutuklandı - Haberler
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Ankara'da köprüden demir çalan şahıs tutuklandı

Ankara'da köprüden demir çalan şahıs tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara-Beypazarı karayolunun üzerindeki Gömleksiz Köprüsü'nden 70 ton demir çalan şahıs tutuklandı.

ANKARA (İHA) - Ankara- Beypazarı karayolunun üzerindeki Gömleksiz Köprüsü'nden 70 ton demir çalan şahıs tutuklandı.

Ankara-Beypazarı karayolunun üzerinde bulunan 1936 yılında inşa edilmiş Gömleksiz Köprüsü'nün tabyaları çalındı.

Kullanılmayan köprüden yaklaşık 70 ton demir çalan Z.K. isimli şahsın, faaliyette bulunmayan atıl köprüyü yıkıp demirlerini almak için başvuruda bulunduğu ve olumsuz yanıt aldığı belirtildi.

Beypazarı İlçe Jandarma Ekipleri tarafından gerçekleştirilen soruşturmanın ardından şüpheli Z.K'nın suçu işlediği belirlendi. Şahıs adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Sincan Kapalı Cezaevi'ne sevk edildi. - ANKARA

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Beypazarı, Ankara, 3. Sayfa, Haber

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