Son dakika haber! Ankara'da köpekler bir kediyi yakalamak için arabanın tamponunu parçaladı: Olay anları kamerada - Haberler
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Son dakika haber! Ankara'da köpekler bir kediyi yakalamak için arabanın tamponunu parçaladı: Olay anları kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Ankara'da köpekler bir kediyi yakalamak için arabanın tamponunu parçaladı: Olay anları kamerada Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3 sokak köpeğinin kovaladığı bir kedi, park halindeki otomobilin altına kaçtı.

ANKARA (İHA) - Ankara'da köpekler bir kediyi yakalamak için arabanın tamponunu parçaladı: Olay anları kamerada

ANKARA - Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3 sokak köpeğinin kovaladığı bir kedi, park halindeki otomobilin altına kaçtı. Köpeklerin kediye ulaşabilmek için aracın tamponunu parçaladığı anlar kameralara yansıdı.

Olay 23 Kasım Salı günü Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı Kuşcağız Mahallesi'nde meydana geldi.3 sokak köpeği, kovaladıkları kedinin otomobilin altına kaçması sonucu park halindeki otomobilin tamponunu parçalayıp, çamurluğuna zarar verdi. Parçalanan aracın daha yeni alındığı, sıfır olduğu öğrenildi. O anlar ise anbean bir sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Son dakika haber! Ankara'da köpekler bir kediyi yakalamak için arabanın tamponunu parçaladı: Olay anları kamerada

Son dakika haber! Ankara'da köpekler bir kediyi yakalamak için arabanın tamponunu parçaladı: Olay anları kamerada

Son dakika haber! Ankara'da köpekler bir kediyi yakalamak için arabanın tamponunu parçaladı: Olay anları kamerada

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