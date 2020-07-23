Ankara'da köpeğe eziyet ederek öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı Ankara'da köpeğe eziyet ederek öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı Ankara'da kendisine emanet edilen köpeğe tecavüz ettiği iddia edilen şahıs gözaltına alındı.

Ankara'da köpeğe eziyet ederek öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

ANKARA - Ankara'da kendisine emanet edilen köpeğe tecavüz ettiği iddia edilen şahıs gözaltına alındı.

İddiaya göre, Çankaya ilçesinde S.T., 21 Temmuz günü şehir dışına çıkacağı için Arya isimli köpeğini iş arkadaşı V.U.'ya emanet etti. 22 Temmuz günü saat 04.00 sıralarında köpek bağırma sesi duyan komşuları, S.T.'nin oğlu U.S.'ye durumu haber verdi. Bunun üzerine eve gelen U.S., V.U. ile köpeği aynı kanepede yatarken gördü. Köpeği kontrol eden U.S., hayvanın öldüğünü anlayınca durumu polise bildirdi. Eve gelen polis ekipleri, şahsı gözaltına aldı. Olayın sosyal medyada duyulması üzerine çok sayıda kişi duruma tepki gösterdi. Bazı hayvanseverler, V.U.'nun gözaltında bulunduğu karakol önünde toplanarak eylem yaptı.

U.S. emniyette verdiği ifadesinde, "V.U. annemin iş arkadaşı olur. 21 Temmuz günü annem ikametimizden ayrılarak Denizli'ye gitti. Evde köpeğimiz olduğu için ve evde kimse olmadığından dolayı annem köpeği V.U. isimli şahsa emanet etti. Ben de iki gündür işimden dolayı eve gelmiyordum. 22 Temmuz günü saat 04.00 sıralarında yan binadaki komşumuz beni arayarak ikametimizden köpek bağırma sesi geldiğini söylemesi üzerine tedirgin olarak eve geldim. Kapı kapalıydı. Kapıyı anahtarımla açıp, sürgü kısmını zorlayıp eve girdim. Salonda V.U. ve köpeğimizin aynı kanepede birlikte yattığını gördüm. Daha sonra köpeği kontrol ettiğimde köpeğin kaskatı bir şekilde hareketsiz yattığını anlayınca öldüğünü fark ettim. Evi kontrol ettiğimde köpeğin kanepede kan, tüy ve dışkısının olduğunu gördüm. V.U.'nun köpeğimize tecavüz veya eziyet ederek öldürdüğünü düşünüyorum. Sonrasında polisleri arayarak bilgi verdim. Köpeğimize eziyet ederek ya da tecavüz ederek öldüren V.U.'dan davacı ve şikayetçiyim" dedi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarından bir köpeğin eziyet edilerek öldürüldüğü yönünde yapılan paylaşımlarla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur: 22 Temmuz 2020 günü ilimiz Çankaya ilçesinde meydana gelen olayla ilgili 9 ayrı suç kaydı ve aranması olan şüpheli V.U. yakalanarak gözaltına alınmış, 23 Temmuz 2020 günü cezaevine teslim edilmiştir" denildi.

Kaynak: İHA