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Ankara'da kontrolden çıkan traktör devrildi: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ankara'da kontrolden çıkan traktör devrildi: 1 ölü

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör devrildi.

ANKARA (İHA) - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza öğle saatlerinde Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Ömerşeylerler yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 06 NAA 55 plakalı traktörün sürücüsü Nuri Demir (76) ormanlık alanda çalışırken aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek 10 metre yükseklikten yuvarlandı. Kazayı gören eşi durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri yaptıkları ilk kontrolde Demir'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ANKARA

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