Ankara'da kontrolden çıkan tır orta refüje çıktı: 1 yaralı

ANKARA (İHA) - Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir tır kontrolünü kaybederek orta refüje çıktı. Tırın camına kafasını çarpan sürücü ağır şekilde yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Etimesgut'un Etiler Caddesi'nde 06 DVY 45 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüje çıktı. Kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, çarpmanın etkisiyle tırın ön camına kafasını çarptıktan sonra bilincini kaybetti. Bilincini kaybeden sürücüye ilk yardım çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Yaralı şoför 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Tırın arkasında aracı kullanan Sinan Kaya şoförün daha büyük bir kazayı engellediğini belirterek, "Kırmızı ışıktan beraber geçtik, tır önümüzdeydi ve solumuzda da yeşil renkli bir araç vardı. Aniden sola vurdu arabasını. Tahminime göre araç içerisinde kalp krizi geçirdi. İndik hemen arabalarımızdan. Yanımızdaki yeşil aracın sahibi yukarı çıkıp dilini içeriye çekmiş şoföre yardım etti. Şoförde bence yılların tecrübesi vardı çünkü yüz metre ileride kırmızı ışık vardı orada çok büyük bir kaza olabilirdi. Allah yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

İlk müdahalenin çevredeki insanlar tarafından yapıldığına dikkat çeken market çalışanı Sinan Yağcı, "Kasada müşteri alırken ağacın yıkıldığını gördüm ve dışarı koştum. Şoförün bariyerlere girdiğini ve ağacın yıkıldığını gördüm. Çevredeki araçlar dörtlülerini yakıp durdular ve şoförü içeriden çıkardılar. Şoför kalp krizi geçirmiş galiba. Kalp masajı yapıldıktan sonra hastaneye götürdüler" şeklinde konuştu. - ANKARA