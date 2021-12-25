Ankara'da kombi bacaları buz tuttu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara'da kombi bacaları buz tuttu

Ankara'da kombi bacaları buz tuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Hava sıcaklığının yer yer sıfırın altında eksi 8 dereceye kadar düştüğü Ankara'da kombi bacaları buz tuttu.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

ANKARA (İHA) - Hava sıcaklığının yer yer sıfırın altında eksi 8 dereceye kadar düştüğü Ankara'da kombi bacaları buz tuttu.

Hava sıcaklığının yer yer sıfırın altında eksi 8 dereceye kadar düştüğü Ankara'da kombi bacaları buz tutarken bazı köprü ve üst geçitlerin altlarında buz sarkıtları oluştu. Soğuk havanın etkisiyle Ankara'nın simge mekanlarından Kurtuluş Parkı'ndaki süs havuzları da buzla kaplandı. Yetkililer sabah erken saatlerde ve gece saatlerinde oluşabilecek buzlanma olayına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu. - ANKARA

Ankara'da kombi bacaları buz tuttu

Ankara'da kombi bacaları buz tuttu

Ankara'da kombi bacaları buz tuttu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title