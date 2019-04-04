Kolombiya'nın Ankara Büyükelçiliğince başkent Ankara'da "Kolombiya Gastronomi ve Tadım Etkinliği" düzenlendi.

Kolombiya'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Milena Gomez Kopp'ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe, Türkiye'nin eski Bogota Büyükelçisi Engin Yürür, bazı büyükelçiler, diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Maslahatgüzar Kopp, yaptığı konuşmada, Türkiye ile Kolombiya arasındaki diplomatik ilişkilerin 60. yılını tamamladığını belirterek, Kasım 2011'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın Kolombiya ziyaretinin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin artarak devam ettiğini dile getirdi.

Kopp, iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin 2 milyar dolara yaklaştığını kaydederek, Türkiye'nin, Kolombiya'nın en büyük 6. ticari ortağı haline geldiğini söyledi.

Kolombiya'nın Ankara Büyükelçiliği olarak yoğun kültürel ve sosyal faaliyetler yürüttüklerini anlatan Kopp, iki ülke arasında enerji, turizm ve tarım alanında önemli anlaşmalar yapıldığını vurguladı.

Kolombiya mutfağının ünlü şeflerinden Carlos Samith Ortero Ruiz, Türkiye'de öğrendiği en önemli şeyin hoşgörü olduğunu ifade ederek, burada bulunmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

Ruiz, "Bu ülke, sadece tarihi, kültürü ve medeniyeti ile değil, hoşgörüsü ve misafirperverliğiyle de her türlü takdiri hak ediyor." dedi.

Program, misafirlere Kolombiya mutfağından yemekler ikram edilmesiyle son buldu.

Kaynak: AA