Ankara'da kolejde çıkan bıçaklı kavgada lise öğrencisi yaralandı
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Ankara'da kolejde çıkan bıçaklı kavgada lise öğrencisi yaralandı

ANKARA'da özel kolejde eğitim gören Berkin Balkan (16), okulda sınıf arkadaşının uğradığı bıçaklı saldırıyı önlemek isterken sol elinden yaralandı.

Ankara'da kolejde çıkan bıçaklı kavgada lise öğrencisi yaralandı
06.07.2020 22:36 | Son Güncelleme: 06.07.2020 22:39

ANKARA'da özel kolejde eğitim gören Berkin Balkan (16), okulda sınıf arkadaşının uğradığı bıçaklı saldırıyı önlemek isterken sol elinden yaralandı. Balkan ailesi, saldırgan öğrenciden ve gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle okuldan şikayetçi oldu. 

Olay, 24 Haziran'da Etimesgut ilçesindeki özel kolejde meydana geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle telafi eğitimi için okula giden 11'inci sınıf öğrencisi Fatih A. (16), sınıfta tartıştığı arkadaşı Mustafa S.Y.'ye (16) ders arasında avcı bıçağıyla arkadan saldırmak istedi. Bu sırada saldırıyı fark eden Berkin Balkan araya girerek arkadaşını korumaya çalıştı. Ancak Fatih A., kendisini engellemek isteyen Berkin Balkan'ı sol elinden yaraladı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan ve ameliyat edilen Balkan'ın uzun süre fizik tedavi göreceği öğrenildi. Gözaltına alınan Fatih A. da ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

'5 AY ELİMİ KULLANAMAYACAĞIM'Yaklaşık 4 saatlik bir ameliyat geçirdiğini belirten Berkin Balkan, "Fatih A. derste Mustafa'ya annesiyle ilgili ahlaksız bir şey söyledi. Mustafa'da ders bittikten sonra Fatih'e 'Benimle bir daha böyle konuşma' dedi. Sonra Mustafa arkasını dönüp sınıftan çıkarken Fatih de bıçak çekti. Ben bıçağı görünce Fatih'in kolunu tuttum. O sırada benden kurtulmaya çalıştı. Kurtulunca da bıçak elimi kesti ve hastaneye gittik. Elimi 5 ay kullanamayacağım. Şu an işaret parmağımın yarısını hissetmiyorum. Devamlı bir sıkıntı da olabilirmiş" dedi.'ÖĞRETMENLER 'HERKESİN BAŞINA GELEBİLİR' DİYE YORUMLUYOR'Berkin'in babası Burak Balkan ise üzgün olduklarını ve okul yönetimine de kızgın olduklarını belirterek, "Kendilerinden bir 'geçmiş olsun' demelerini beklerdik. Biz çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitim görmesi için kolejlere gönderiyoruz ama okulun öğrencileri bir müşteri olarak gördüğünü anladık. 16 yaşındaki bir çocuk okula bıçağı nasıl getiriyor? Öğretmenlerde bu durumu, 'Olabilir, herkesin başına gelebilir' şeklinde yorumluyor" diye konuştu. 'BİZCE KASITLI BİR YARALAMA, CİDDİ BİR İHMAL VAR'

Balkan ailesinin avukatı Nafiz Tamer Demirbaş ise olayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek, "Berkin, Fatih'in kolunu tutmuş ve bu şekilde yaralanmıştır, bıçağı tutmamıştır. Dolayısıyla bu olay bizce taksirli bir yaralama değil kasıtlı bir yaralamadır. Bu olayda kolejin ağır bir kusuru vardır. Okulda cep telefonlarına el konuluyor, aramalar yapılıyor ama ne hikmetse avcı bıçağı bulunmuyor. Ciddi bir ihmal olduğunu düşünüyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

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