Ankara'da klasik otomobillerle '19 Mayıs' kutlaması
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Ankara'da klasik otomobillerle '19 Mayıs' kutlaması

Ankara'da klasik otomobillerle '19 Mayıs' kutlaması
Demirören Haber Ajansı / Gizem Karadağ - Haberler | Güncel

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenen klasik otomobiller ile konvoy oluşturuldu.

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenen klasik otomobiller ile konvoy oluşturuldu.

Kentteki klasik otomobil derneği ve Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe çok sayıda klasik otomobil sahibi katıldı. Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenen klasik otomobiller ile cadde ve sokaklarda konvoy oluşturuldu. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in eşi Yeşim Şimşek de direksiyona geçerek konvoyda yer aldı.Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, salgın nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyarak kutlama yaptıklarını belirterek, "19 Mayıs'ı daha coşkulu, konserlerin yer aldığı etkinlerle dolu dolu kutlamak isterdik; ama maalesef pandemi döneminden geçiyoruz. Bugünü bize armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'e çok teşekkür ediyorum. 19 Mayıs kutlu olsun" dedi.


Ankara'da klasik otomobillerle '19 Mayıs' kutlaması
Ankara'da klasik otomobillerle '19 Mayıs' kutlaması
Ankara'da klasik otomobillerle '19 Mayıs' kutlaması
Ankara'da klasik otomobillerle '19 Mayıs' kutlaması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gizem Karadağ

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