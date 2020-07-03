Ankara'da kızını öldüren Harun Yıldız hakim karşısında
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ankara'da kızını öldüren Harun Yıldız hakim karşısında

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, 18 yaşındaki kızı Şeyma Yıldız'ı öldüren Harun Yıldız hakkında "ağırlaştırılmış müebbet hapis" talebiyle açılan davanın görülmesine başlandı.

Ankara'da kızını öldüren Harun Yıldız hakim karşısında
03.07.2020 17:31 | Son Güncelleme: 03.07.2020 17:34

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, 18 yaşındaki kızı Şeyma Yıldız'ı öldüren Harun Yıldız hakkında "ağırlaştırılmış müebbet hapis" talebiyle açılan davanın görülmesine başlandı.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Harun Yıldız, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmaya taraf avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da katıldı.

Duruşma öncesi söz alan sanık avukatı, ailenin olay nedeniyle zarar görmesinin söz konusu olduğunu, bu nedenle genel ahlak hükümlerinin göz önünde bulundurularak yargılamanın tamamının ya da bir kısmının kapalı yapılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, oy birliğiyle bu talebin reddine karar verdi.

Mahkeme Başkanı, sanık Yıldız'a üzerine atılı suçlamaları hatırlatarak, olay günü ve öncesinde neler yaşandığı sordu.

Yıldız, seyyar arıcılık ve bal satıcılığı işiyle ilgilendiğini, olaydan 7-8 gün önce de Giresun'da bulunduğunu söyledi. Ara sıra cep telefonundan müstehcen sitelere girdiğini, o gün de böyle bir sitede gezerken tesadüfen kızının resim ve videolarını gördüğünü ileri süren Yıldız, görüntüleri gördükten sonra şok geçirdiğini ifade etti.

Mahkeme Başkanı'nın "Görüntülerin ona ait olduğuna emin misin?" sorusu üzerine Yıldız, "Kesin eminim o olduğundan." dedi.

"Kızım ağlamaya başlayınca kendimi kaybettiğimi hatırlıyorum"

Yıldız, ertesi gün Gümüşhane'nin Torul ilçesine, oradan Rize'ye, pazar günü Çankırı Orta'ya, Pazartesi de Çubuk ilçesine geldiğini anlattı. Eve geldikten sonra 2-3 gün eşi ve kızıyla aynı evde olduğunu ancak olayı kimseye anlatamadığını aktaran Yıldız, "Ölen kızım Şeyma ile bu konuyu konuşmadım. Olay günü yani perşembe günü kızımla dershane çıkışında bu konuyu konuşayım dedim. Bu işi kim yaptıysa, internete kim yüklediyse o kişileri öldüreyim diye düşündüm." dedi.

Yıldız, kızıyla buluşmadan önce Çubuk Barajı'nda alkol aldığını, akşam saatlerinde kızının dershane çıkışına gittiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Kargın yoluna doğru gittim. Kızıma yolda konuyu açtım, 'Porno sitelerinde seni gördüm' dedim. Kızım önce bunu kabul etmedi. 'Gördüm' diye ısrar edince 'Baba sus.' dedi, ağlamaya başladı. Araçta da silahım ve mermiler vardı. Kızımdan bu işi yapan kimse onları öğrenip vuracaktım. Kızım ağlamaya başlayınca kendimi kaybettiğimi hatırlıyorum. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Daha sonra yoldan araçla gelen kişilere 'Kızımı vurdum' dedim. Orada beklemeye başladım. Sonra polisler gelip beni karakola götürdü."

"Kızımı vurdum, Allah rızası için polisi ara"

Tanık Haydar Aktaşoğlu da dolmuş şoförlüğü yaptığını, olay günü saat 19.30 civarında Kargın'a doğru giderken sanığın aniden önüne çıktığını söyledi.

Sanığın kendisine "Kızımı vurdum, Allah rızası için polisi ara" dediğini aktaran Aktaşoğlu, "Polisi aradım, durumu söyleyince 'biz gelene kadar bekle' dediler. Aracımın kapılarını kapatıp beklemeye başladım." diye konuştu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın ağabeyi Muzaffer Yıldız ise böyle bir olayın gerçekleşmesinden dolayı şaşkınlık içerisinde olduğunu belirterek, "Kardeşim 4 çocuğunu karşılıksız seven bir insan. Kızını 3 oğluna karşı severdi. Köyde ufak çocuğa 'Harun yapar mı?' diye sorun, inanmaz. Olayın neden olduğunu da biz o gün basından duyduk." dedi.

Sanık avukatı, dosyada yer alan görüntülerdeki kişinin Şeyma Yıldız olup olmadığının araştırılmasını talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, görüntülerdeki kişinin maktul olup olmadığının rapor edilmesine hükmederek, duruşmayı 10 Eylül'e erteledi.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti Haber
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor Haber
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor
Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı Haber
Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı
Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor Haber
Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor
Bakan Koca, patlama sonrası sızan gazlar nedeniyle tansiyon ve solunum sıkıntısı olanları uyardı Haber
Bakan Koca, patlama sonrası sızan gazlar nedeniyle tansiyon ve solunum sıkıntısı olanları uyardı
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar Haber
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Dünyayı şoke eden olayda Kraliçe Elizbeth'in oğlu Prens Andrew ifadeye çağrıldı
Dünyayı şoke eden olayda Kraliçe Elizbeth'in oğlu Prens Andrew ifadeye çağrıldı
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
Havai fişek fabrikasında çalışan işçi, olay anını anlattı: Patlama beni 10 metre fırlattı
Havai fişek fabrikasında çalışan işçi, olay anını anlattı: Patlama beni 10 metre fırlattı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılacağı ve kapanacağı tarihi paylaştı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılacağı ve kapanacağı tarihi paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Her sabah içiyorum' dediği dut pekmezinin satışları patladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın döneminde iki sektörün önemi ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın döneminde iki sektörün önemi ortaya çıktı
Kendisini fuhşa zorlayan şahsı başından vuran kadın yakalandı
Kendisini fuhşa zorlayan şahsı başından vuran kadın yakalandı
ABD'nin 'Müze olsun' çağrısının ardından Rusya da Ayasofya tartışmalarına karıştı
ABD'nin "Müze olsun" çağrısının ardından Rusya da Ayasofya tartışmalarına karıştı
Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler
Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler
Milyonların beklediği gün geldi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar
Milyonların beklediği gün geldi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar
Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi
Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi
Barcelona, Çağlar Söyüncü için 60 milyon euroyu gözden çıkardı
Barcelona, Çağlar Söyüncü için 60 milyon euroyu gözden çıkardı
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın masasındaki erken seçim tarihini paylaştı
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın masasındaki erken seçim tarihini paylaştı
Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan dava için gizlilik kararı aldırdı
Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan dava için gizlilik kararı aldırdı
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı
Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Altının gram fiyatı 392 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 392 liradan işlem görüyor
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Saruhan Oluç Berat Albayrak Mustafa Şentop Süleyman Soylu Emmanuel Macron
Magazin Alişan Ozan Güven Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Rıza Çalımbay Zeljko Obradovic Robert Prosinecki Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Tbmm Sakarya Patlama Ozan Güven
Şu an buradasınız: Ankara'da kızını öldüren Harun Yıldız hakim karşısında - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 18:19:39. #1.14#
title