Ankara'da kıyafetlerini çıkarttıkları genç kızı darbeden kişiler gözaltına alındı
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Ankara'da kıyafetlerini çıkarttıkları genç kızı darbeden kişiler gözaltına alındı

Ankara'da kıyafetlerini çıkarttıkları genç kızı darbeden kişiler gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel

Ankara'da kıyafetlerini çıkarttıkları genç kızı darbedip videosunu çeken kişiler gözaltına alındı.

Ankara'da kıyafetlerini çıkarttıkları genç kızı darbedip videosunu çeken kişiler gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, bugün Mamak ilçesi Kutludüğün Mahallesi'nde gerçekleştiği belirlenen ve sosyal medyada yayımlanan bir kişinin kıyafetlerinin çıkarılarak darbedildiğine ilişkin videoyla ilgili çalışma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışma sonucu, söz konusu kişilerin gözaltına alındıkları ve haklarında adli işlemlere başlanıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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Ankara'da kıyafetlerini çıkarttıkları genç kızı darbeden kişiler gözaltına alındı - Haberler
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