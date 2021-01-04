Ankara'da kısıtlamayı ihlal eden 2 bin 266 kişiye ceza
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Ankara'da kısıtlamayı ihlal eden 2 bin 266 kişiye ceza

04.01.2021 11:44 | Son Güncelleme: 04.01.2021 11:47
Ankara'da kısıtlamayı ihlal eden 2 bin 266 kişiye ceza

ANKARA Valiliği'nce, 28 Aralık 2020-3 Ocak 2021 tarihleri arasında sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 bin 266 kişiye, 3 milyon 215 bin 298 lira para cezası uygulandığı açıklandı.

ANKARA Valiliği'nce, 28 Aralık 2020-3 Ocak 2021 tarihleri arasında sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 bin 266 kişiye, 3 milyon 215 bin 298 lira para cezası uygulandığı açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İlimizde koronavirüs ile mücadele kapsamında 28 Aralık 2020-3 Ocak 2021 tarihleri arasında sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2266 kişiye adli/idari işlem yapılmış olup toplam 3 milyon 215 bin 298 lira para cezası uygulanmıştır. Lütfen kurallara uyalım" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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