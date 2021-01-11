Ankara'da, kısıtlamayı ihlal eden 1512 kişiye para cezası
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Ankara'da, kısıtlamayı ihlal eden 1512 kişiye para cezası

11.01.2021 13:13 | Son Güncelleme: 11.01.2021 13:17
Ankara'da, kısıtlamayı ihlal eden 1512 kişiye para cezası

ANKARA Valiliği, 4-10 Ocak tarihleri arasında sokağa çıkma yasağını ihlal eden bin 512 kişiye toplam 2 milyon 125 bin 86 lira para cezası uygulandığını açıkladı.

ANKARA Valiliği, 4-10 Ocak tarihleri arasında sokağa çıkma yasağını ihlal eden bin 512 kişiye toplam 2 milyon 125 bin 86 lira para cezası uygulandığını açıkladı.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İlimizde koronavirüs ile mücadele kapsamında 4-10 Ocak tarihleri arasında sokağa çıkma yasağını ihlal eden bin 512 kişiye adli/idari işlem yapılmış olup, toplam 2 milyon 125 bin 86 lira para cezası uygulanmıştır. Lütfen kurallara uyalım" denildi.


Ankara'da, kısıtlamayı ihlal eden 1512 kişiye para cezası
Ankara'da, kısıtlamayı ihlal eden 1512 kişiye para cezası
Ankara'da, kısıtlamayı ihlal eden 1512 kişiye para cezası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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