Ankara'da, kısıtlamayı ihlal eden 1405 kişiye para cezası
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Ankara'da, kısıtlamayı ihlal eden 1405 kişiye para cezası

14.12.2020 12:10 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:25
Ankara'da, kısıtlamayı ihlal eden 1405 kişiye para cezası

Ankara'da, kısıtlamayı ihlal eden 1405 kişiye para cezasıANKARA Valiliği, 7-13 Aralık tarihlerinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1405 kişiye toplam 2 milyon 688 bin 20 TL para cezası uygulandığını açıkladı.

Ankara'da, kısıtlamayı ihlal eden 1405 kişiye para cezası

ANKARA Valiliği, 7-13 Aralık tarihlerinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1405 kişiye toplam 2 milyon 688 bin 20 TL para cezası uygulandığını açıkladı.

Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İlimizde koronavirüs ile mücadele kapsamında 7-13 Aralık tarihlerinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1405 kişiye adli/idari işlem yapılmış olup toplam 2 milyon 688 bin 20 lira para cezası uygulanmıştır. Lütfen sağlığımız için kurallara uyalım" denildi.

ANKARA, -


Ankara'da, kısıtlamayı ihlal eden 1405 kişiye para cezası
Ankara'da, kısıtlamayı ihlal eden 1405 kişiye para cezası
Ankara'da, kısıtlamayı ihlal eden 1405 kişiye para cezası
Ankara'da, kısıtlamayı ihlal eden 1405 kişiye para cezası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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