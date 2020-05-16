Ankara'da, kısıtlamanın ilk günü cadde ve sokaklar boş kaldı ANKARA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kalırken, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda atlı polisler de görev alarak denetim yaptı.

ANKARA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kalırken, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda atlı polisler de görev alarak denetim yaptı.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımlanan genelgeyle 15 şehirde, 4 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. 5,5 milyon nüfuslu Ankara'da, kısıtlamanın ilk gününde sessizlik hakim oldu. Başkent'in en yoğun meydanları Kızılay ve Ulus ile cadde ve sokaklar, bomboş kaldı. Polis ekipleri de yollarda denetim gerçekleştirdi. Sürücü ve yolcuların izin belgelerini kontrol eden ekipler, yasağı ihlal edenler hakkında işlem yaptı. Bu arada atlı polisler de sokağa çıkma kısıtlamalarında ilk defa Kızılay Meydanı'nda görev alarak denetimlere katıldı. Öte yandan sokak ve caddelerde belediye ekipleri tarafından dezenfekte işlemleri yaptı. Ayrıca, Ulus Meydanı'nda renkli görüntülere sahne olan özel atların, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı için çekilen kısa filmde yer alacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA