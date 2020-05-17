Ankara'da, kısıtlamanın 2'nci gününde cadde ve sokaklar boş ANKARA'da, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

ANKARA'da, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımlanan genelgeyle 15 şehirde, 4 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. 5,5 milyon nüfuslu Ankara'da, kısıtlamanın ikinci gününde de dün olduğu gibi sessizlik hakim oldu. Başkent'in en yoğun meydanları Kızılay ve Ulus ile cadde ve sokaklar, bomboş kaldı. Polis ekipleri de yollarda denetim gerçekleştirdi. Sürücü ve yolcuların izin belgelerini kontrol eden ekipler, yasağı ihlal edenler hakkında işlem yaptı.

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Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-Caner ÜNVER/ANKARA, -

Kaynak: DHA