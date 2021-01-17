Ankara'da, kısıtlama sessizliği
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Ankara'da, kısıtlama sessizliği

17.01.2021 13:29 | Son Güncelleme: 17.01.2021 13:36
Ankara'da, kısıtlama sessizliği

ANKARA'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

ANKARA'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımlanan genelge ile tüm yurtta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi.  Başkentin sokak ve caddeleri, yurt genelinde cuma günü 21.00'de başlayan ve pazartesi günü 05.00'e kadar sürecek olan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de boş kaldı. Polis ekipleri, kentin birçok yerinde oluşturduğu kontrol noktasında sürücüleri durdurarak, belgelerini kontrol etti. Kısıtlamayı ihlal edenlere 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet'ten 3 bin 150 TL ceza uygulandı. 


Ankara'da, kısıtlama sessizliği
Ankara'da, kısıtlama sessizliği
Ankara'da, kısıtlama sessizliği
Ankara'da, kısıtlama sessizliği
Ankara'da, kısıtlama sessizliği
Ankara'da, kısıtlama sessizliği
Ankara'da, kısıtlama sessizliği
Ankara'da, kısıtlama sessizliği
Ankara'da, kısıtlama sessizliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ

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