Ankara'da kısıtlama öncesi pazarda yoğunluk
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Ankara'da kısıtlama öncesi pazarda yoğunluk

ANKARA'da, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi pazarlarda yoğunluk yaşandı, tezgah önlerinde kuyruk oluştu.

Ankara'da kısıtlama öncesi pazarda yoğunluk
29.05.2020 16:17 | Son Güncelleme: 29.05.2020 16:17

ANKARA'da, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi pazarlarda yoğunluk yaşandı, tezgah önlerinde kuyruk oluştu.

Koronavirüs salgını nedeniyle 30-31 Mayıs tarihleri arasında 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bu gece saat 00.00'da başlayacak kısıtlama öncesi Başkent'teki pazar yerlerinde yoğunluk yaşandı. Keçiören ilçesindeki Kalaba Pazarında erken saatlerde başlayan yoğunluk, akşam saatlerine kadar devam etti. Vatandaşlar, ihtiyaçlarını alabilmek için tezgah önlerinde sıraya girdi. Sosyal mesafe kuralını hiçe sayan vatandaşlar, alışveriş yapabilmek için uzun süre bekledi. Öte yandan tezgahlar arasındaki 3 metre kuralının da yer yer ihlal edildiği görüldü. Giriş ve çıkışta kontrol noktası oluşturulmayan pazarda, esnafın ise eldiven ve maske takarak hijyen kurallarına uyduğu görüldü.

'500 KİŞİLİK YERE 3 BİN KİŞİ ALMIŞLAR'Pazarda eşiyle birlikte alışveriş yapan Cihan Balaban, "500 kişilik yere 3 bin kişi almışlar. Giriş çıkışlarda kontrol olması lazım. Ayrıca gençler ve yaşlılar da pazarda geziyor" dedi. Zeliha Balaban ise "Kalabalıktan şikayetçiyim, herkes adeta birbirinin üzerine çıkıyor. Uzak durmaya çalışıyoruz; ama olmuyor. Buraya çok sık denetim gerekiyor" ifadelerini kullandı.Pazar esnafı ise pazarda vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymadığını belirterek, zabıta ekiplerinin denetimlerini artırmasını istedi.

Görüntü dökümü: Pazardaki yoğunluktan görüntü Esnaf ve vatandaşla röportaj Genel detay 

Haber-Kamear:  Fatih POYRAZ- Gökhan CEYLAN/ANKARA,


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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