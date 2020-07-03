Ankara'da Kısıtlama! İşte Alınan Yeni Tedbirler Ankara'da vaka sayısının artmasıyla birlikte valilik salgının engellenmesi adına yeni kısıtlamalar getirdi. Ankara Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, şehirde maske zorunluluğu ve diğer kısıtlamaların yanı sıra her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü vb.

Ankara'da vaka sayısının artmasıyla birlikte valilik salgının engellenmesi adına yeni kısıtlamalar getirdi. Ankara Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, şehirde maske zorunluluğu ve diğer kısıtlamaların yanı sıra her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü vb. faaliyetleri geçici olarak durdurma kararı aldıklarını belirtti. Ankara'daki kısıtlamanın detayları haberimizde.

Ankara Vaka Sayısı Artıyor!

Türkiye, Haziran ayı itibarıyla yeni normal hayata başladı, Temmuz ayı itibarıyla da her yer yeniden faaliyet göstermeye başladı. Maske + sosyal mesafe kuralı hala geçerli ve açık-kapalı tüm alanlarda maske takma zorunluluğu var ve maske takmamanın cezası büyük ancak vaka sayılarının düşmesiyle birlikte maske ve sosyal mesafe kuralına uymayanların sayısı da giderek artıyor. Vaka sayısının arttığı şehirlerin başında Ankara geliyor. Ankara Valisi Vasip Şahin, alınan tüm tedbirlere rağmen son günlerde şehirde Kovid-19 vaka sayılarında artış olduğunu belirterek yeni kısıtlamalara gittiklerini bildirdi. İl UHK kararı uyarınca alınan yeni tedbirler şöyle:

Ankara'da Kısıtlamalar Devam Edecek

Açık ve kapalı alanlarda sosyal mesafeye uyulması, maske takılması ve hijyen kurallarına riayet edilmesi hususlarında vatandaşlar sık sık uyarılacak. Denetim ve kısıtlamalara uyulmasının sağlanması konularında kurumlar azami hassasiyet gösterecek.

Daha önce durdurulmasına rağmen kararın ihlal edildiği ve taziye evleri, asker uğurlamaları gibi faaliyetlerin devam ettiği anlaşıldığından ilgili kurumlarca ek tedbirler alınacak.

2911 sayılı Kanun kapsamında il sınırları içinde insanların toplu olarak bir araya gelmelerine neden olabilecek her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü gibi faaliyetlerin düzenlenmesi 15 gün süreyle kısıtlanacak.

Ankara'da vaka sayılarında maalesef artış yaşanmaktadır.

Salgının engellenmesi adına, il UHK kararı uyarınca ilimizde maske zorunluluğu ve diğer kısıtlamaların yanısıra her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü vb. faaliyetler 15 gün süreyle kısıtlanmıştır.https://t.co/zQOCcvEfAx

— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) July 2, 2020

Ankara'da Kurban Bayramı Tedbirleri

UHK, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hayvan satış ve kesim yerlerinde uygulanacak tedbirleri de paylaştı:

İl ve İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından kurban kesim yerlerinin günlük kesim kapasitesi 20 Temmuz'a kadar kamuoyuyla paylaşılacak.

Kesim yerlerinin girişine ve görülecek yerlere günlük randevulu kesim bilgisi yerleştirilecek.

Kesim işlemleri yoğunluğu önlemek için bayramın üç gününe eşit olarak bölünecek.

Randevu bilgileri arife dahil bayram boyunca İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu'na bildirilecek.

Kesim alanlarına hisse sahipleri dışında kimsenin gitmemesi teşvik edilecek.

Parçalama işlemini, kurbanı kesen ya da görevlendirilen kasap ya da kurban kesim elemanları yapacak.

Kurban sahiplerince yapılacak parçalama işlemlerinde ise en fazla üç kişi; maske ve 1.5 metre mesafe kuralına uyacak.

Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerler dışında; çevre ve görüntü kirliliğine neden olacak şekilde yol kenarları, park ve bahçeler, dere yatakları gibi yerlerde kurban kesilmesine kesinlikle müsaade edilmeyecek.

Kaynak: Tamindir